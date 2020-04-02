تحديد موعد استئناف بطولة دوري أبطال أوروبا









أفادت تقارير صحفية بريطانية، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن الموعد الجديد لاستئناف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.





وكانت بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، قد توقفت بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد، في معظم دول العالم.





وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي سوف تقام في شهري يوليو وأغسطس المقبل، بدل من شهر يونيو.





وجاء قرار الاتحاد الأوروبي في تحديد ذلك الموعد هو إتاحة الفرصة لإنهاء الدوريات المحلية في أوروبا.





وتابعت الصحيفة، أن هناك نية داخل الاتحاد الأوروبي على إنهاء الموسم الحالي، حتى لو استكمل داخل الأبواب المغلقة.



