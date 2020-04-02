رامي صبري يصل بأغنية "حياتي مش تمام" إلى 6.5 مشاهدة

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حقق الفنان رامي صبري نسب مشاهدات تصل الى 6.5 مليون مشاهدة من خلال أغنية "حياتي مش تمام"، وذلك بعد طرحها منذ فترة عبر حسابه الشخصي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



وقد تراوج حديث مواقع التواصل الإجتماعي عن هذه الأغنية بإستخدام عبارة "ده أنا خاصمت الشوارع" خصيصا بعد تزامنها مع الحظر المنزلي الذي ألزمته كورونا على الشعب وبالفعل تم مخاصمة الشوارع جميعا.



وأغنية "حياتي مش تمام" من كلمات وألحان "عزيز الشافعى"، وتوزيع "جلال الحمداوي" وتنتمى الى اللحن المقسوم البطىء



ويذكر أن الفنان رامي صبري قد فاز مؤخرا بجائزة "أفضل مطرب عربي" من مهرجان نجم العرب لعام 2019م.