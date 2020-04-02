"سهران" لعمرو دياب تتخطى الـ 3,5 مليون (فيديو)

الخميس 02/أبريل/2020 - 07:32 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
حققت أغنية "سهران" للنجم عمرو دياب نسبة مشاهدة عالية حيث تعدت ال 3,5 مليون مشاهدة، فور طرحها على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".


يشار إلى أن "سهران" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور، و كلمات أغنية "سهران" تقول "وأنا قاعد سهران

سهران في مكان مع ناس حلوة

دخلت واحدة عملت قلبان

⁩كلنا قومنا قولنا مين الحلوه

وأنا قاعد سهران

سهران في مكان مع ناس حلوة

دخلت واحدة عملت قلبان

⁩كلنا قومنا قولنا مين الحلوة"

جدير بالذكر أن ألبوم"سهران" تضمن 12 أغنية جديدة وهم "سهران، يا روقانك، هيعيش يفتكرني، أنت زي ما أنتي، حلوة البدايات، عم الطبيب، مكانك في قلبي، قلبي متعلق، روح، جامدة وبس، جميلة، مبقاش يناسبك" بالإضافة إلى أغنيتين طرحا من قبل وهما "يوم تلات، قدام مرايتها".

وتعاون عمرو دياب في الألبوم مع الشعراء تامر حسين وخالد تاج الدين وأيمن بهجت قمر وأحمد المالكي وتركي آل الشيخ، ومن الملحنين عمرو مصطفى ومحمد يحيي وشريف بدر وعزيز الشافعي.

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