يوسف زيدان: أبقراط اكتشف علاج الفيروسات قبل الميلاد

الخميس 02/أبريل/2020 - 05:37 ص
يوسف زيدان
يوسف زيدان
مروة عبدالعزيز
قال الدكتور يوسف زيدان الكاتب والمفكر، إن أبُقراط أبو الطب وأعظم أطباء عصره، وأول مدون لكتب الطب، علامة من علامات الإنسانية، لافتا إلى أنه كان في جزيرة تسمي كوس باليونان واكتشف علاج الفيروسات في 460 قبل الميلاد.
وأضاف "زيدان" خلال لقائه ببرنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الأبرا شي، عبر القناة الأولى الأربعاء، أن أبقراط كتب 12 كتابًا عن الطب منها كتب المرض الوافد والأوبئة، وفرق في هذا الكتاب بين أنواع الأوبئة، والحميات وارتباطها بالمكان وطرق علاجها ومنها على سبيل المثال رش البيت بالماء والخل، ووالجلوس في الاماكن المفتوحة.

وقال إن الفيروسات تنتقل عن طريق الهواء، لافتا إلى أن مسافة متر لا تمنع انتقال الفيروس لأنه "العطسة" من الممكن أن تصل لمسافة 5 أمتار، ولذلك الأطباء العرب سموا الأوبئة بالمرض الوافد لأنه يأتي من مكان لآخر.

يُذكر أن فيروس كورونا بدأ من مدينة ووهان في الصين، ثم انتقل إلى غالبية دول العالم، وأصاب حوالي 931 ألف شخص، وتوفي بسببه نحو 47 ألف شخص، وتعافى منه حوالي 194 ألف شخص.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة ماليزية و21 مصريًا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 179 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 221 حالة، من ضمنهم الـ 179 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 69 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم أردني الجنسية و5 مصريين.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 779 حالة من ضمنهم 179 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و52 حالة وفاة.

وفي ذات السياق استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تحليل بيانات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في جمهورية مصر العربية، حيث إن أكثر فئة عمرية تعرضت للإصابة هي الفئة العمرية من 50 إلى 59 عامًا بنسبة 22% من إجمالي المصابين، مضيفةً أن 94% من المتوفين كانوا في الفئة العمرية أكثر من 50 عامًا، و100% من المتوفين كانوا يعانون من أمراض مزمنة أو أورام.

وأشارت إلى أن نسبة الذكور بلغت 61% من إجمالي المصابين، وبلغت نسبة الإناث 39%، كما بلغت نسبة إصابة الأطفال الأقل من عشر سنوات 2% من إجمالي عدد الإصابات، لافتةً إلى أن متوسط فترة الإقامة في المستشفيات من توقيت الدخول وحتى الشفاء التام بلغ 8 أيام، مؤكدة استمرار استقرار الوضع الوبائي في مصر مقارنة بالوضع الوبائي العالمي.

كما ناشدت الوزيرة القادمين من خارج مصر وجميع المخالطين للحالات الإيجابية وأسرهم، اتباع الإجراءات التي اتخذتها الدولة وتعليمات وزارة الصحة والسكان الخاصة بالعزل لمدة 14 يومًا، مما يساهم في تقليل عدد الإصابات والوفيات اليومية.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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