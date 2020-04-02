عبير صبري تكشف النقاب عن دورها في "دهب عيرة"

الخميس 02/أبريل/2020 - 07:10 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
تحدثت الفنانة عبير صبري عن تفاصيل دورها في مسلسل دهب عيرة، والذي من المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل.

وقالت عبير صبري في لقاء لها عبر برنامج ذا انسيدر: أنا خايفه لأن الدور جديد عليا مع أني عملت شبهة في مسلسل "الطوفان" ولكن أنا كنت أم لأطفال في سن 13 سنة، بس المرة دي مغامرة، ولكن أنا واثقة إن شاء الله أن الدور هيبقي كويس ، والفنان بيتم تقييمه على حسب إتقان دوره.

جدير بالذكر بأن مسلسل "دهب عيرة" يتضمن نخبة من النجوم: الفنانة يسرا ، حلا شيحة، خالد سرحان ، بيومى فؤاد ، عبير صبري ، جومانا مراد ، هنادى مهنا، خالد أنور ، تيام مصطفى قمر، فرح الزاهد ، سلوى عثمان ، رمزى العدل وغيرهم من النجوم وهو إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومن تأليف أمين جمال وأحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

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