من بينهم نجم الزمالك.. 5 بدلاء على رأس أولويات الأهلي لتعويض أحمد فتحي

الخميس 02/أبريل/2020 - 05:37 ص
فتحي
فتحي
حسام مجدي
 

أعلن أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي الأهلي أمس الأربعاء 1 أبريل رسميا اتخاذه قرار بالرحيل عن صفوف النادي الأحمر وخوض تجربة جديدة مع نادي أخر.

وسيبدأ النادي الأهلي في البحث عن بدائل مناسبين لتدعيم الجبهة اليمنى في النادي خلال الفترة القادمة خاصة مع وجود محمد هاني فقط في هذا المركز.

ووضع النادي الأهلي حتى الآن 4 لاعبين لضم أحدهم في الصيف القادم ليكون البديل المناسب لأحمد فتحي في الجبهة اليمنى.

ويستهدف النادي الأهلي التعاقد مع واحد من رجب بكار أو عمر جابر نجمي نادي بيراميدز أو باسم علي نجم الفريق السابق والمعار لصفوف الجونة أو علي فوزي ظهير نادي إنبي.

وسيحسم النادي الأهلي صفقة بديل أحمد فتحي في الفريق خلال الساعات القليلة القادمة لسرعة تدعيم الجبهة اليمنى في الفريق.

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.

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