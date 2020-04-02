مجزرة جماعية.. ريال مدريد يقرر التخلص عن 6 لاعبين في الصيف

الخميس 02/أبريل/2020 - 05:45 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
حسام مجدي


اتخذ نادي ريال مدريد الإسباني قرار بالتخلص من 6 لاعبين من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد طالب إدارة الفريق بالتخلص من 6 لاعبين من صفوف الفريق لأنهم لا يفيدوا النادي وللاستفادة منهم ماديا في نهاية الموسم الجاري لضم صفقات أقوى.

وكشفت التقارير أن اللاعبين الستة الذين قرر نادي ريال مدريد التخلص منهم في الصيف هم جاريث بيل وخاميس رودريجيز وإبراهيم دياز ولوكا يوفيتش ولوكاس فاسكيز وبورخا مايورال.

ويوجد العديد من الأندية التي تهتم بضم بعض من هؤلاء اللاعبين الستة لذلك سيبدأ نادي ريال مدريد في سماع العروض المقدمة للاعبين خلال الفترة القادمة.

ويستهدف نادي ريال مدريد التعاقد مع العديد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة أبرزها خاليدو كوليبالي نجم نابولي وكيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان وبول بوجبا نجم نادي مانشستر يونايتد وغيرهم من اللاعبين.

ويتواجد نادي ريال مدريد في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 56 نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

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