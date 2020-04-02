عرض ريال مدريد لضم هاري كين









يرغب نادي ريال مدريد الإسباني، في التعاقد مع الدولي الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق توتنهام، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





جاء قرار ريال مدريد في التعاقد مع هاري كين، تعزيز خط هجوم الفريق الملكي، وتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.





حيث عرض ريال مدريد على توتنهام 3 لاعبين، من أجل ضم هاري كين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وبحسب صحيفة صحيفة "أوك دياريو"الإسباني، فإن إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، عرضت على توتنهام الثلاثي مارسيلو وجاريث بيل وخاميس رودريجيز، من أجل إقناعها بالموافقه على بيع هاري كين.





وتابعت الصحيفة، أن إدارة ريال مدريد لا يوجد لديها أي حلول بسبب الأزمة الاقتصادية التي تضرب أوروبا بسبب كورونا، ولا يوجد بدائل أخرى سوى عرض الثلاثي من أجل ضم هاري كين.



