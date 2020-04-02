5 لاعبين مهددين بالرحيل عن برشلونة في الصيف













يدرس مسئولو فريق برشلونة الإسباني مع كيكي سيتين المدير الفني للفريق خلال الفترة الحالية الراحلين عن النادي الكتالوني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.





وتسبب فيروس كورونا في بعض الخسائر المالية لنادي برشلونة في الفترة الأخيرة، وذلك قد يتسبب في دخول بعض اللاعبين في صفقات تبادلية كما أشار جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي منذ أيام.





ويرصد لكم "الفجر الرياضي" اللاعبين المهددين بالرحيل عن برشلونة.





1- ارتورو فيدال





يعد التشيلي ارتورو فيدال من أبرز اللاعبين المهددين بالرحيل عن برشلونة في الصيف، من أجل دخوله بقوة في صفقة لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، حيث يرغب انطونيو كونتي مدرب الفريق ضم فيدال في الميركاتو الشتوي الماضي.





2- سيميدو





لم يقتنع كيكي سيتين بمستوى البرتغالي نيلسون سيميدو الظهير الأيمن لنادي برشلونة في الموسم الجاري، حيث سيدعم الفريق الكتالوني في هذا المركز بالصيف.





3- انطوان جريزمان





يريد نادي برشلونة الاستفادة من انطوان جريزمان في الصيف المقبل، حيث سيرحل اللاعب الفرنسي عن صفوف الفريق في حالة واحدة وهى دخوله في صفقة نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.





4- فيليب كوتينهو





يختلف موقف اللاعب البرازيلي فيليب كوتينهو عن باقي اللاعبين الذين من الممكن رحيلهم، حيث أبدى كيكي سيتين رغبته في رحيل فيليب بعد عودته في نهاية الموسم من إعارة لنادي بايرن ميونيخ، وسوف يرحل بشكل كبير كوتينهو عن جدران الفريق الإسباني.





5- إيفان راكتيتش



