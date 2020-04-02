5 لاعبين مهددين بالرحيل عن برشلونة في الصيف

الخميس 02/أبريل/2020 - 06:09 ص
برشلونة
برشلونة
أحمد عصام



يدرس مسئولو فريق برشلونة الإسباني مع كيكي سيتين المدير الفني للفريق خلال الفترة الحالية الراحلين عن النادي الكتالوني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.

وتسبب فيروس كورونا في بعض الخسائر المالية لنادي برشلونة في الفترة الأخيرة، وذلك قد يتسبب في دخول بعض اللاعبين في صفقات تبادلية كما أشار جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي منذ أيام.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" اللاعبين المهددين بالرحيل عن برشلونة.

1- ارتورو فيدال

يعد التشيلي ارتورو فيدال من أبرز اللاعبين المهددين بالرحيل عن برشلونة في الصيف، من أجل دخوله بقوة في صفقة لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، حيث يرغب انطونيو كونتي مدرب الفريق ضم فيدال في الميركاتو الشتوي الماضي. 

2- سيميدو 

لم يقتنع كيكي سيتين بمستوى البرتغالي نيلسون سيميدو الظهير الأيمن لنادي برشلونة في الموسم الجاري، حيث سيدعم الفريق الكتالوني في هذا المركز بالصيف.

3- انطوان جريزمان 

يريد نادي برشلونة الاستفادة من انطوان جريزمان في الصيف المقبل، حيث سيرحل اللاعب الفرنسي عن صفوف الفريق في حالة واحدة وهى دخوله في صفقة نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

4- فيليب كوتينهو

يختلف موقف اللاعب البرازيلي فيليب كوتينهو عن باقي اللاعبين الذين من الممكن رحيلهم، حيث أبدى كيكي سيتين رغبته في رحيل فيليب بعد عودته في نهاية الموسم من إعارة لنادي بايرن ميونيخ، وسوف يرحل بشكل كبير كوتينهو عن جدران الفريق الإسباني.

5- إيفان راكتيتش 

كان قد اقترب اللاعب الكرواتي ايفان راكتيتش لاعب خط وسط برشلونة من الرحيل في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، حيث أيضاً سيكون راكتيتش على لائحة المهددين بالرحيل في الصيف بعد عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي هذا الموسم.

أخبار تهمك

متحدث الوزراء يكشف فوائد فيروس كورونا لمصر

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. اشتباه في إصابة زوج ليلى علوي السابق بفيروس كورونا (تفاصيل)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يجتمع بـ"مدبولي" ورئيس المخابرات العامة

منذ حوالي 15 ساعة

مصائب قوم عند قوم فوائد.. أحمد فتحي يهدي الزمالك صفقتين مدويتين

منذ حوالي 13 ساعة

"ليس كورونا".. الصحة تعلن السبب الحقيقي وراء وفاة ياسمين عباس

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل 884 حالة وفاة بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| "الفجر" تواصل الانفراد.. تفاصيل جديدة عن أول علاج مصري لـ"كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| "المليون".. مفاجآت وتفاصيل مرعبة بشأن وباء كورونا

منذ 36 دقيقة

عاجل.. وفاة موسيقار شهير بفيروس كورونا عن عمر يناهز 52

منذ حوالي 4 ساعات

من بينهم نجم الزمالك.. 5 بدلاء على رأس أولويات الأهلي لتعويض أحمد فتحي

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من السيسي بشأن تكاليف الحجر الصحى للعائدين من الخارج

منذ حوالي 11 ساعة

التموين تُعلن عن مفاجأة سارة للمصريين بمناسبة شهر رمضان

منذ يوم

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي بعد رحيل فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- أحمد فتحي يوضح في بيان رسمي أسباب رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة مدوية.. حاوي الزمالك معروض على الأهلي في الصيف

منذ حوالي 3 ساعات

بعد جائحة كورونا.. كارثة أخرى تضرب الصين

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:45 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي بعد رحيل فتحي

عاجل.. اشتباه في إصابة زوج ليلى علوي السابق بفيروس كورونا (تفاصيل)

01:48 ص

عاجل.. وفاة موسيقار شهير بفيروس كورونا عن عمر يناهز 52

03:21 ص

عاجل| "الفجر" تواصل الانفراد.. تفاصيل جديدة عن أول علاج مصري لـ"كورونا"

08:22 م

قرار عاجل من السيسي بشأن تكاليف الحجر الصحى للعائدين من الخارج

08:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم