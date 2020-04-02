3 خطط أمام الاتحاد الإنجليزي لعودة البريميرليج













يدرس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم حاليا الخطط المتاحة لعودة البريميرليج في الفترة المقبلة وذلك بعد توقف النشاط الرياضي خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا.





وأصدر الاتحاد بيانا رسميا مشترك مع رابطة البريميرليج ورابطة الشامبيونشيب بالأمس بعد اجتماعهم لهذا اليوم يعلنون فيه عن عدم عودة المنافسات الرياضية حتى يكون الوضع مناسبًا وآمنًا واتفقوا على مواصلة المحادثات هذا الأسبوع.





وكان الاتحاد الإنجليزي قد أصدر قرارا منذ أيام قليلة عن توقف النشاط الرياضي حتى نهاية شهر أبريل الجاري.





وسوف يكون أمام الاتحاد الإنجليزي بعض الخطط، حيث سيكون أمامه استكمال البطولة في الصيف وتأخير الموسم القادم، أو إلغاء الموسم الجاري كما فعلوا مع الدرجات ما بين الثالثة والسادسة، أو انتهاء فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة واستكمال البطولات المحلية في شهر يونيو.



