كيف تكون تشكيلة برشلونة في حال انضمام محمد صلاح؟

الخميس 02/أبريل/2020 - 06:34 ص
علي ماهر حلمي


أشاد النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة الاسباني بلاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي في تصريحات صحفية أكد فيها أنه معجب للغاية بطريقة لعب اللاعب الدولي المصري وأنه قدم أداء جيد منذ انضمام لصفوف نادي ليفربول قادما من صفوف روما الإيطالي.

وتوقع العديد من الجماهير أن تصريح النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي هو تلميح لإمكانية تعاقد النادي الكتالوني مع النجم الدولي المصري محمد صلاح خاصة بعد معاناة نادي برشلونة هجوميا خلال هذا الموسم.

ونجح اللاعب الدولي المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي في التألق بقوة مع الريدز خلال الفترة الماضية حيث فاز مع الفريق ببطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الاوربي وكأس العالم للأندية بالإضافة إلي فوزه بالحذاء الذهبي كهداف بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " مرتين علي التوالي وجائزة أفضل لاعب في إفريقيا مرتين علي التوالي عام 2017 و2018.

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي تشكيلة نادي برشلونة في حال التعاقد مع اللاعب الدولي المصري محمد صلاح:

حراسة المرمي: تير شتيجن 

خط الدفاع: جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، اومتيتي، روبيرتو.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بوسكيتس، ليو ميسي.

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس سواريز، أنطوان جيرزمان.

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