عاجل| "المليون".. مفاجآت وتفاصيل مرعبة بشأن وباء كورونا

اقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، من حافة المليون إصابة، على مستوى أنحاء العالم، بينما اقترب عدد الوفيات من 50 ألف حالة وفاة، وكان للولايات المتحدة الأمريكية نصيبًا كبيرًا من الإصابات والوفيات.





الولايات المتحدة لها النصيب الأكبر

وسجلت الولايات المتحدة نحو 215 ألف حالة إصابة، وأكثر من 5100 حالة وفاة، منها 83 ألف إصابة في مدينة نيويورك وحدها، والتي انتشرت لها عدد من مقاطع الفييديو تُظهر استخدام شاحنات مبردة وعربات بضائع في نقل الضحايا، وفق ما أفادت "العربية نت".





في السياق، توقع تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، الأربعاء ارتفاع عدد الإصابات قريبًا لمليون حالة، بجانب 50 ألف وفاة، معقبا: "قلقون من وتيرة الانتشار السريع للفيروس".





إحصائيات وأرقام عالمية

إلى ذلك، كشفت إحصائية حديثة لمنظمة الصحة العالمية عن تجاوز أعداد الإصابات حول العالم 913 ألف حالة، خاصة مع الانتشار السريع للفيروس في أمريكا اللاتينية، والتي سجلت نحو 20 ألف إصابة، خلال الساعات الأخيرة، وارتفاع عدد الإصابات في فرنسا إلى نحو 57 ألف حالة، مسجلة 5 آلاف حالة إصابة في يوم، و500 حالة وفاة، بينما سجلت إيطاليا 727 حالة وفاة، ليصل الإجمالي إلى 13155 حالة، مع تسجيل 4782 حالة إصابة، ليصل الإجمالي إلى 110574 حالة إصابة.





على المستوى العالمي، قتل فيروس كورونا ما لا يقل عن 43،082 شخصًا وأصاب 865،970 شخصًا في 186 بلدًا ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء في مدينة ووهان الصينية، وبينما هناك ما لا يقلّ عن 172،500 شخص متعافين في العالم.



