عاجل| "المليون".. مفاجآت وتفاصيل مرعبة بشأن وباء كورونا
الخميس 02/أبريل/2020 - 06:46 ص
الفجر
اقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، من حافة المليون إصابة، على مستوى أنحاء العالم، بينما اقترب عدد الوفيات من 50 ألف حالة وفاة، وكان للولايات المتحدة الأمريكية نصيبًا كبيرًا من الإصابات والوفيات.
الولايات المتحدة لها النصيب الأكبر
وسجلت الولايات المتحدة نحو 215 ألف حالة إصابة، وأكثر من 5100 حالة وفاة، منها 83 ألف إصابة في مدينة نيويورك وحدها، والتي انتشرت لها عدد من مقاطع الفييديو تُظهر استخدام شاحنات مبردة وعربات بضائع في نقل الضحايا، وفق ما أفادت "العربية نت".
في السياق، توقع تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، الأربعاء ارتفاع عدد الإصابات قريبًا لمليون حالة، بجانب 50 ألف وفاة، معقبا: "قلقون من وتيرة الانتشار السريع للفيروس".
إحصائيات وأرقام عالمية
إلى ذلك، كشفت إحصائية حديثة لمنظمة الصحة العالمية عن تجاوز أعداد الإصابات حول العالم 913 ألف حالة، خاصة مع الانتشار السريع للفيروس في أمريكا اللاتينية، والتي سجلت نحو 20 ألف إصابة، خلال الساعات الأخيرة، وارتفاع عدد الإصابات في فرنسا إلى نحو 57 ألف حالة، مسجلة 5 آلاف حالة إصابة في يوم، و500 حالة وفاة، بينما سجلت إيطاليا 727 حالة وفاة، ليصل الإجمالي إلى 13155 حالة، مع تسجيل 4782 حالة إصابة، ليصل الإجمالي إلى 110574 حالة إصابة.
على المستوى العالمي، قتل فيروس كورونا ما لا يقل عن 43،082 شخصًا وأصاب 865،970 شخصًا في 186 بلدًا ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء في مدينة ووهان الصينية، وبينما هناك ما لا يقلّ عن 172،500 شخص متعافين في العالم.
وتكشف الإحصائيات، عن وفاة 30 ألف شخص في أوروبا، ثلثهم من إيطاليا وإسبانيا، بينما أعلنت بريطانيا أن الإصابات بفيروس كورونا لديها تقترب من 30 ألفا، والوفيات 2352 حالة، فيما تم تسجيل 563 حالة وفاة خلال 24 ساعة.
أكثر الدول تضررًا
وكشفت، أن أكثر الدول تضررًا جاءت: إيطاليا ثم إسبانيا مع 9053 وفاة من أصل 102،136 إصابة، والولايات المتحدة التي سجّلت 4081 وفاة من أصل 189،633 إصابة وكذلك فرنسا التي أبلغت عن 3523 وفاة من أصل 52،128 إصابة، ثم سويسرا، التي سجلت البلاد أكثر من 17 ألف مصاب بالفيروس و378 حالة وفاة. وفي هولندا، تم تسجيل 149 وفاة وأكثر من ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة، بينما أعلنت الصين اكتشاف 36 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بعد يوم واحد من إعلانها عن إدراج الحالات اللاعرضية (التي لم تظهر عليها أعراض) الآن في الإحصاء الرسمي، وهي تتخطى 40 ألف حالة، وقد سجلت (رسميا) منذ اكتشاف الفيروس في ديسمبر الماضي 81،554 حالة إصابة مؤكدة و3312 حالة وفاة بفيروس كورونا.
وسجلت ألمانيا 67،366 حالة إصابة، والوفيات إلى 732، وبذلك ترتفع حالات الإصابة 5453 حالة عن اليوم السابق، في حين بلغ عدد الوفيات الجديدة 149 حالة، بينما سجلت بلجيكا 828 حالة منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد، وسجلت المكسيك 1215 حالة، فيما أعلن في إسرائيل عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا إلى 25 حالة، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا إلى 1771 إصابة و12 حالة وفاة.
من جانبها، أعلنت باكستان تسجيل 2039 حالة إصابة و26 حالة وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
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