ليلى أحمد زاهر تروج لمسلسلها الرمضاني "الفتوة"

نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ''إنستجرام".وظهرت "ليلى" في هذه الصورة من كواليس تصوير مسلسلها الرمضاني "الفتوة".وكتبت "ليلى" على هذه الصورة قائلة: "أنتظروا نورا في رمضان 2020، مين هيتفرج على مسلسل الفتوة.وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: شكله حلو هشوفوا طبعا كفاية انك فيه وحشتينا جدا.