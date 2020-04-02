فيروس كورونا يقتل أحلام هؤلاء (ليفربول والتتويج بالدوري - لاتسيو وفرص التتويج بالدوري - برشلونة والدوري - تألق أتالانتا)









أدخل فيروس كورونا المستجد المعروف بـ"COVID – 19" الخيبة على قلوب العديد من الأندية حول العالم بهم قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم تأجيل كافة أنشطة اللعبة خوفا من تفشي الوباء العالمي.









الاتحاد الدولي يوصي بإيقاف جميع أنشطة كرة القدم





وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم المعروف باسم الفيفا قد أوصي كافة الاتحادات بتأجيل جميع دوريات اللعبة الجماهيرية في العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ"COVID – 19" وخوفا على أفراد المنظومة من الاعبين والجماهير.





الأندية المتضررة بسبب تفشي فيروس كورونا





ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز الأندية تضررا في العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ"COVID – 19" وتوقف مسابقات كرة القدم في معظم البلاد خوفا من انتشار الوباء القاتل وإليكم التفاصيل:-





- موسم لاتسيو وأتالانتا تحت التهديد بسبب كورونا





إلغاء مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم سيتسبب بالطبع في حسرة كبيرة لدى جماهير ولاعبي فريق لاتسيو الذي يصارع على لقب الكالتشيو هذا الموسم في المركز الثاني خلف المتصدر يوفنتوس حيث قدم النسور موسماً قويا على الصعيدين المحلي والأوروبي وتفشي فيروس كورونا المهدد لمستقبل البطولة سيخلق نوع من الاحباط في قلوب محبي الأزرق السماوي.





أتالانتا الفريق الإيطالي هوا الآخر يواجه شعور خيبة الأمل بعد الموسم الرائع والوصول لدور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بعد إقصاء فالنسيا الإسباني إلا أن تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ"COVID – 19" يعرقل كافة الحسابات.









في إسبانيا برشلونة الأكثر ضرراً





توقف الدوري الإسباني الإسباني بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ"COVID – 19" سيضيع مجهودات فريق برشلونة الذي فاز بالصراع أمام ريال مدريد وتصدر مسابقة الدوري المحلي وكان قاب قوسين أو أدنى من الصعود لربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بعد تعادله إيجابيا بهدف لمثله أمام نابولي الإيطالي في ذهاب دور الستة عشر من البطولة الأوروبية.





في إنجلترا ليفربول على رأس المتضررين



