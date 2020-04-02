برشلونة يستهدف ظهير أيسر جديد













يواصل نادي برشلونة الإسباني رحلة البحث عن ظهير أيسر جديد، لينضم للفريق خلال سوق الإنتقالات الصيفية القادمة.









ويطمح النادي الكتالوني في توفير بديل للإسباني جوردي ألبا، في ظل إقتراب البرازيلي جونيور فيربو من الرحيل بنهاية الموسم.













وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، أن البرتغالي رافائيل جيريرو ظهير نادي بوروسيا دورتموند، هو آخر المنضمين لقائمة إهتمامات برشلونة في مركز الظهير الأيسر.









وظهر جيريرو بشكل جيد مع دورتموند هذا الموسم، حيث سجل 5 أهداف وصنع مثلها في جملة مشاركاته مع الفريق في جميع البطولات.









وتبلغ قيمة صاحب الـ26 عاماً مبلغ 25 مليون يورو، وقد نوهت الصحيفة أن برشلونة يستهدف تعزيز الخط الأمامي في المقام الأول، بضم النجمين نيمار ولاوتارو مارتينيز، إلا أن تدعيم الجبهة اليسرى يبقى أمر هام.









ويرتبط برشلونة بعدة أسماء أخرى في مركز الظهير الأيسر، أبرزها دافيد ألابا نجم بايرن ميونخ، وأليكس تيليس نجم بورتو.





وتسعى عدة أندية إيطالية لضم لاعب برشلونة جونيور فيربو، أبرزها نابولي وروما وتورينو.











