نجم الأهلي مطلوب في الزمالك





ذكرت تقارير صحفية أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك طالب مجلس إدارة النادي بسرعة التعاقد مع أحمد فتحي نجم الأهلي من أجل تدعيم الجبهة اليمنى وذلك بعد إعلانه عدم الاستمرار في صفوف المارد الأحمر.

وأفادت التقارير الصحفية بأن أمير مرتضى منصور والمشرف على كرة القدم بالنادي عقد جلسة مع المدير الفني وعرض عليه فكرة ضم أحمد فتحي ورحب المدير الفني الفرنسي بشدة خاصة أن الفريق الأبيض يعاني من أزمة في الجبهة اليمنى بعد هروب التونسي حمدي النقاز وفسخه تعاقده من جانب واحد.

وأكدت التقارير الصحفية أن كارتيرون يعرف فتحي جيداً ومدى إمكانياته الكبيرة خاصة أنه دربه منذ كان مديراً فنياً للأهلي في الموسم قبل الماضي وهو يعتبر الصفقة السوبر في هذا التوقيت.

وذكرت التقارير الصحفية أن الأهلي أعلن رسميًا رحيل أحمد فتحي نجم عن القلعة الحمراء في نهاية الموسم الحالي وعدم التجديد له لفترة جديدة، حيث نشر الموقع الرسمي للنادي بيانا قال فيه:"أعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجاري".