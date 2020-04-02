5 وجهات محتملة لرونالدو إذا رحل عن يوفنتوس بسبب كورونا





بدأ الحديث يتصاعد داخل أروقة نادي يوفنتوس الإيطالي، حو رحيل نجم الفريق الأول وأيقونة كرة القدم العالمية كريستيانو رونالدو عن الفريق.









وذكرت شبكة "إل ماساجيرو" الإيطالية، أن يوفنتوس قد يضطر لبيع الدون، بسبب الأزمة المالية التي خلفها فيروس كورونا على الفريق.









ويتقاضى رونالدو، المرتبط بعقد حتى صيف 2022، حوالي 520 ألف جنيه إسترليني في الإسبوع، وهو مبلغ باهظ، قد لا يمتكن العملاق الإيطالي من دفعه مستقبللاً.









وأوضحت الشبكة، أن عرضاً بحد أدنى 62.5 مليون جنيه إسترليني، قد يجعل يوفنتوس يوافق على بيع صاحب الكرة الذهبية 5 مرات.





ويقدم لكم "الفجر الرياضي" من خلال هذا التقرير، أبرز 5 وجهات محتلمة لرونالدو، إذا تقرر بيعه من قبل يوفنتوس





مانشستر يونايتد





بالتأكيد سيكون أمراً محبباً لجماهير مانشستر يونايتد إذا قرر الدون العودة للفريق مجدداً، وهو الذي شهد بزوغ نجمه، منذ أن إنضم إليه في عام 2003 من سبورتينج لشبونة، قبل أن يذهب لريال مدريد.





ريال مدريد





لا يبدو ريال مدريد في أفضل حال، منذ رحيل رونالدو عام 2018 نحو يوفنتوس، بالإضافة لمعاناة الخط الهجومي لريال مدريد، والذي يقوده كريم بنزيما، مع تدني مستوى لوكا يوفيتش، وإصابات إيدين هازارد.









باريس سان جيرمان





ربما يبحث رونالدو عن تحد جديد، بالإنضمام للدوري الفرنسي وكتابة تاريخ جديد في بلد آخر، ولم لا، قيادة النادي الباريسي نحو لقب دوري أبطال أوروبا، الذي يعد حلماً للفريق.









إنتر ميامي





إذا قرر الدون توقفه عن التحديات، ربما يذهب للدوري الأمريكي مع نادي إنتر ميامي المملوك من قبل الأسطورة دافيد بيكهام، والذي يطمح في جلب المزيد من النجوم لفريقه.





شنغهاي شينوا





يبحث النادي الصيني عن بديل للنيجيري أوديون إيجالو، والذي رفض عرضاً بقيمة 400 ألف جنيه إسترليني في الإسبوع، من أجل الإلتحاق بمانشستر يونايتد.





وقد يستثمر النادي الصيني أمواله تجاه علامة تجارية مثل رونالدو، بما له من شعبية جارفة على مستوى العالم.



