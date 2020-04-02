في عيد ميلاد حسن أبو السعود.. تعرف على أبرز المعلومات في حياته

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تحل اليوم ذكرى ميلاد الموسيقار حسن أبو السعود الذي قام بتقديم العديد من الأعمال ومازالت خالدة في أذهان الجماهير.



ومن خلال السطور التالية يعرض "الفجر الفني" بعض المعلومات التي لا تعرفها عن حياته.



1-ولد في مدينة لبنان، يوم 2 ابريل عام 1949م.



2-كان والده من عازفي ألة الكلارينيت الموسيقية.



3-تخرج في عام 1970 من كلية التجارة جامعة القاهرة.



4-بدأ رحلته الفنية كعازف أكورديون في العديد من الأفراح الشعبية.



5-عمل في فرقة "صلاح عرام الموسيقية".



6-لمع صيته في أوائل السبعينات من خلال مشاركته في أحدى الأغاني مع الفنان "أحمد عدوية".



7-حصل خلال فترة السبعينات على لقب "أفضل عازف أكورديون" في الوطن العربي.



8-قام بتلحين العديد من تتر أغاني الأفلام ومنهم البيضة والحجر، أربعة في مهمة رسمية، العار، سلام يا صاحبي، جري الوحوش، شادر السمك، بطل من الورق.



9-لحن العديد من تترات المسلسلات التليفزيونية منها سوق الخضار، عيش أيامك، الحاج متولي، نحن لا نزرع الشوك، لن أعيش في جلباب أبي، العطار والسبع بنات، العمة نور، عيش أيامك.



10-فاز في عام 2003م، بإنتخابات نقابة الموسيقيين وتولى منصب ''النقيب".



11-بعد توليه منصب نقابة الموسيقيين كان يرفض منح عضوية النقابة للمطربات العاريات كاشفا عن السبب في ذلك بقوله: "كيف أسمح لهؤلاء بدخول نفس النقابة التى كان يدخلها كبار الموسيقيين والذي منهم عبد الوهاب، عبد الحليم حافظ، أم كلثوم".



12- تزوج مرتين وأنجب ثلاثة أبناء وهم "علي"، "رنا"، "رشا".



13-فارق عالمنا نتيجة تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية وذلك يوم 17 ابريل عام 2007م.