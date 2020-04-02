من الأفضل لبرشلونة .. مارتينيز أم هالاند ؟









يعكف نادي برشلونة على دراسة ملف تدعيمات الفريق، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، في ظل تجميد النشاط الكروي حالياً، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.









ويبقى تدعيم مركز رأس الحربة الصريح، هو الأولوية القصوى داخل برشلونة، في ظل تقدم مهاجم الفريق الحالي لويس سوايز بالسن، حيث بلغ 33 عاماً، ومن ثم حاجة برشلونة لمهاجم من الطراز الأول، يقود هجوم الفريق مستقبلاً.









ويبز النجمان، النرويجي أيرلنج هالاند، نجم بوروسيا دورتموند، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان، على رأس المرشحين للإنضمام للفريق الكتالوني في الفترة القادمة.









ويمتلك الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، الكفة الأرجح لإنضمامه لبرشلونة أكثر من هالاند، وذلك بفضل عدة أسباب، نسلط لكم الضوء عليها في السطور التالية.









الشرط الجزائي









إذا أردت التفاوض مع هالاند، عليك الذهاب لإدارة دورتموند، والتي ستطلب مبلغاً باهظاً للتخلي عن اللاعب، بينما يمتلك مارتينيز شرطاً جزائياً مناسباً قيمته 111 مليون يورو، ولذلك، سيكون ضم مارتينيز أسهل بكثير من هالاند.













زميل ميسي





بالتأكيد يروق لميسي أن يتم جلب مهاجماً أرجنتينياً لمزاملة أسطورة الفريق، وبالتالي لن يجد برشلونة مهاجماً أرجنتينياً أفضل من مارتينيز، كما سيحظى مارتينيز بدعم ميسي، ومن ثم التألق من برشلونة.

















شبح إبرهيموفيتش













منذ الهولندي باتريك كلويفرت، فشل رؤوس الحربة الأوروبيون في ترك إنطباع جيد في برشلونة، حيث قاد هجوم برشلونة في السنوات الماضية، الكاميروني صامويل إيتو، ثم الأوروجواياني لويس سواريز.





وفشلت تجربة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مع برشلونة رغم ما له من ثقل هجومي، وقد تكون تجربة هالاند مع برشلونة محل شك.



