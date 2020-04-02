أرقام كارلوس إدواردو مع الهلال قبل تجديد تعاقده

الخميس 02/أبريل/2020 - 07:53 ص
كارلوس إدراوردو
كارلوس إدراوردو
محمد جمال


قرر مجلس إدارة نادي الهلال السعودي  حسم ملف البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى ما بعد الانتهاء من الظروف الحالية حيث يتوقف النشاط الرياضي بسبب أزمة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). 

ومازال أمر تجديد تعاقد اللاعب البرازيلي معلقا بخصوص تجديد كارلوس إدواردو والأمر برمته لدى إدارة النادي وأيضا بحسب ما يرى الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو.

ماذا قدم كارلوس إدواردو مع الهلال السعودي هذا الموسم؟ 

شارك اللاعب فى 25 مباراة سجل خلالهم 14 هدف وصنع هدف، من بينهم 11 هدف ببطولة الدوري السعودي. 

ويذكر أن إدواردو دخل الفترة الحرة للانتقال قبل أكثر من ثلاثة أشهر، أي يحق له التوقيع لأي نادي آخر، دون الرجوع للحصول على موافقة ناديه.

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