قرار صادم من "يويفا" بشأن دوري الأبطال والدوري الأوربي

الخميس 02/أبريل/2020 - 07:56 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


مازال مصير مباريات دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020 وبطولة الدوري الأوروبي اليوروبا ليج، غير معروف بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد والذى تسبب فى تعليق كافة الأنشطة والمباريات فى جميع الدول.

وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بتعليق كافة مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، "حتى إشعار آخر"، خلال الإجتماع الذى أقيم، امس الاربعاء.

كما قرر اليويفا تأجيل كافة مباريات المنتخبات الوطنية المقررة في يونيو القادم، ومن بينها مواجهات في ملحق تصفيات بطولة كأس أوروبا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن قبل أسابيع تأجيل نهائي بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، إلى أجل غير مسمى، بسبب انتشار فيروس كورونا، بعد أن كان مقررا في نهاية يونيو القادم.

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