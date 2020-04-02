شاهد.. جوهرة بفيديو لايف برفقة عمرو راضي عبر "إنستجرام

الخميس 02/أبريل/2020 - 08:19 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
نشرت الفنانة جوهرة فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقد ظهرت "جوهرة" في هذا الفيديو "لايف" برفقة الفنان عمرو راضي وهم يتغازلون ويغنون بعض الأغاني منها "بنت الجيران" لكلا من حسن شاكوش وعمر كمال.

وكتبت على هذا الفيديو قائلة: "شكرا ليك يا عمرو، استمعت جدا".

وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: لايف عظمة اطلعوا كل يوم كنتم حلوين قوي.

وأردف أخر قائلا: والله فرفشتونا جدا عاوزين كل يوم من ده ياريت.

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