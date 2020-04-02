كيف سيكون تشكيل بيراميدز في وجود فتحي ؟









حسمت إدارة فريق بيراميدز صفقة القائد الدولي أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر وذلك في أولى صفقات النادي لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





رحيل أحمد فتحي عن الأهلي





وكان أحمد فتحي نجم الأهلي قد أبلغ إدارة الأحمر برحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري بعد رفضه العرض المقدم له لتجديد تعاقده مع القلعة الحمراء ،حيث وقع الاعب في وقت سابق لفريق بيراميدز لمدة ثلاثة مواسم مقابل 50 مليون جنيه مصري، فيما تمنت لجنة التخطيط بالمارد الأحمر برئاسة محسن صالح التوفيق لاعب من خلال بيان رسمي جاء نصه كالتالي:





"وأعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجارى".





تشكيل بيراميدز في وجود فتحي





ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام تشكيل الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز بقيادة المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش، بعد ضم أحمد الاعب قائد الأهلي السابق ونجم منتخب مصر وإليكم التشكيل الناري مدعما بخبرة الظهير الأيمن:-





حراسة المرمى: المهدي سليمان.





خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - رجب بكار - أحمد فتحي.





خط الوسط: عبد الله السعيد - عمر جابر - إسلام عيسى - أحمد توفيق - عمر العيوني.



