ميسي يسابق آلة الزمن ويختار أفضل 15 موهبة قادرة على صناعة التاريخ

الخميس 02/أبريل/2020 - 08:13 ص
ميسي
ميسي
ريهام عبد المحسن

 

اختار الارجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني 15 لاعبا وموهبة كأفضل الشباب الصاعدين علي مستوى العالم.


ونشر موقع uk.topps العالمي اختيارات ميسي التي جاءت كالتالي :


1 - الكساندر آرنولد نجم ليفربول : تحركاته للامام ستجعل له مستقبل كبير وهو لاعب يخطف الأنظار

2 - كريستيان بوليسيتش نجم تشيلسي  : لاعب رشيق ومتوازن

3 - ماسون مونت نجم تشيلسي : عندما تراه تشعر انه يمتلك كل المقومات ليكون أفضل لاعب في العالم

4 - فيل فودن نجم مانشستر سيتي : سيصنع أشياء مذهلة في كرة القدم

5 - جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند : بارع جدا في المراوغة والمرور من المدافعين

6 - لوكا يوفيتش نجم ريال مدريد : يجعل المستحيل ممكنا مثل الساحر

7 - كاي هافيرتز نجم باير ليفركوزن : يتعامل بشكل جيد بالكرة امام الخصوم

8 - ايدر  ميليتاو نجم ريال مدريد : استثنائي وشرس

9 - عثمان ديمبلي نجم برشلونة : سرعته مخيفة

10 - حسام عوار نجم ليون : هادئ ويمتلك قدرات فنية ممتازة 11- دي يونج نجم برشلونة : افضل ممرر للكرة

12 - جواو فيليكس نجم أتليتكو مدريد : أكثر الشباب إثارة في العالم

13 - مبابي نجم باريس سان جيرمان : سريع وخطير للغاية ويستطيع إنهاء الهجمة

14 - جوشوا كيميتش نجم بايرن ميونخ : موهبة عظيمة ويجيد صناعة الأهداف

15 - بافارد نجم بايرن ميونخ : مدافع قوي ويجيد الهجوم

 

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