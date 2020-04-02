علي جابر: أنتم مع من؟.. لبنان ينتفض

الخميس 02/أبريل/2020 - 08:26 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
غرد الإعلامي علي جابر تدوينة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".

وكتب "جابر" قائلا: "أنظروا الفرق بين الثوار والسلطة ثوارنا يساعدوا بإخلاق، بحب وبدون منة او تفرقة، يؤمنوا مسكن للفرق الطبية وطعام للمحتاجين".

وتابع "جابر" عبراته قائلا: "السلطة وبكل خبث أستغلت المرض لكسر حريتهم، أحزابها تستعبد الناس وتوزع مساعدات بإنتقائية طائفية ومناطقية مقيتة".

وأضاف "جابر" موجها حديثه الى جمهوره ليستطلع أرائهم قائلا: "والأن، أنتم.. مع من؟، لبنان ينتفض".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: ‏‎‎مش بس هيك أستاذ علي بكل هيدي المحنة يلي عم تمرق على شعبنا بعدها الدولة عم تفكر كيف تسرقنا بعدو بتمشي على الطريق بتلاقي ربيد قوى الأمن، مخبي ورا شجرة أو حيط تسجلك مخالفة سرعة أكيد نحنا ضد السرقة بس مش بهيدي الطريقة البشعة بتسجيل مخالفة ومش بهيك ظرف.
علي جابر: أنتم مع من؟.. لبنان ينتفض
علي جابر: أنتم مع من؟.. لبنان ينتفض

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