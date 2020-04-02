الصحة الكويتية تعلن شفاء حالة واحدة جديدة من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، صباح اليوم الخميس، شفاء حالة واحدة جديدة من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 81، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، سجلت وزراة الصحة الكويتية، 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 255 إصابة.

وكان وزير الصحة الكويتي د.باسل الصباح، أعلن في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، شفاء 8 حالات إصابة بفيروس كورونا، مضيفًا: "تم بحمد الله شفاء 8 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وأصبح عدد المتعافين 57 حالة. كتب الله السلامة للجميع".

ويذكر أن فيروس كورونا ينتشر بين الناس عادةً من خلال السعال والعطس أو ملامسة شخص لشخص مصاب أو لمس سطح مصاب ثم الفم أو الأنف أو العينين. للحماية من العدوى، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باتباع ممارسات النظافة الشخصية الأساسية، مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وشرب السوائل بكثرة، وتغطية الأنف والفم بمنديل أو بكوعك عند السعال، والبقاء في المنزل إذا كنت تشعر بالمرض.