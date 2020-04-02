فرمان ناري.. كارتيرون يرفض عودة نجم الزمالك

كشفت تقارير صحفية أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك رفض عودة المغربي حميد أحداد في الفترة المقبلة وذلك بعد نهاية إعارته إلى الرجاء المغربي وعودته من جديد إلى النادي الأبيض.





وأفادت التقارير الصحفية بأن كارتيرون يرى أن الفريق يضم بين صفوفه أكثر من بديل في نفس مركز حميد أحداد مما يعني عدم حاجة الفريق له ووضعه في الاعتبار من أجل التدعيم في مراكز أخرى غير صانع الألعاب.





وأضافت، أن كارتيرون يرغب في مشاهدة أحداد في أكثر من مباراة قبل الحكم على مستواه بشكل كامل واتخاذ القرار النهائي.





وذكرت التقارير الصحفية أن أحداد انضم إلى صفوف الرجاء المغربي مطلع الموسم الحالي قبل أن يقدم مستويات جيدة معهم وينجح في إثبات نفسه.