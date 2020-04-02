مستقبل وطن يطلق فرق تعقيم لمواجهة فيروس كورونا بمحافظة الفيوم

الخميس 02/أبريل/2020 - 08:41 ص
بوابة الفجر
ريهام على


في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وانطلاقا من دوره المجتمعى، كون حزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام للحزب، فرقا للتعقيم للمرور على الأماكن المختلفة بكافة المحافظات للمساهمة فى تعقيم الأماكن العامة خاصة المزدحمة.

أطلق حزب مستقبل وطن، فرق التعقييم والتطهير، بمحافظة الفيوم تحت رعاية المهندس عبد القادر الجارحي امين المحافظة

كان قد أطلق حزب مستقبل وطن، حملة فى عدد من المحافظات لتطهير وتعقيم الشوارع وتوزيع المطهرات على أهالي المراكز، كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا

وتواصل أمانة حزب مستقبل وطن بمركز الفيوم، برئاسة أسامة الخولي، وبمشاركة الامناء المساعدين بالمركز وأعضاء هيئة المكتب بالمركز، حملات التوعية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بقرية العزب شملت الحملة أيضا توزيع مطهرات وقفازات وكمامات على الأهالي وأيضا ملصقات توعية توضح كيفية الوقاية من فيروس كورونا وأعراضة والإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة للوقاية من مخاطر الفيروس، كما قامت أمانة المركز بقرية اللاهون بالمساهمة في تسهيل وتنظيم وتيسير عملية صرف المعاشات، وذلك مراعاة لعدم التكدس وحفاظًا على مستحقى الصرف من خطورة الفيروس، والتوعية بمخاطر هذا الفيروس ونشر الوعى وعدم الإزدحام وترك المسافات بين أصحاب المعاشات والعمل على تطهير وتعقيم الأماكن المخصصة لصرف المعاشات.

الجدير بالذكر، أن المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام للحزب، شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات، وذلك دعما لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذا الوباء المتفشي بكل دول العالم.

وطالب "رشاد" أعضاء الحزب بالمحافظات، بضرورة تبني حملة تستهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة ؛ تعزيزا لمعركة الوعي، وتعزيز الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤولية الوطنية.

مستقبل وطن يطلق فرق تعقيم لمواجهة فيروس كورونا بمحافظة الفيوم
مستقبل وطن يطلق فرق تعقيم لمواجهة فيروس كورونا بمحافظة الفيوم
مستقبل وطن يطلق فرق تعقيم لمواجهة فيروس كورونا بمحافظة الفيوم
مستقبل وطن يطلق فرق تعقيم لمواجهة فيروس كورونا بمحافظة الفيوم
مستقبل وطن يطلق فرق تعقيم لمواجهة فيروس كورونا بمحافظة الفيوم
مستقبل وطن يطلق فرق تعقيم لمواجهة فيروس كورونا بمحافظة الفيوم
مستقبل وطن يطلق فرق تعقيم لمواجهة فيروس كورونا بمحافظة الفيوم
مستقبل وطن يطلق فرق تعقيم لمواجهة فيروس كورونا بمحافظة الفيوم
مستقبل وطن يطلق فرق تعقيم لمواجهة فيروس كورونا بمحافظة الفيوم
مستقبل وطن يطلق فرق تعقيم لمواجهة فيروس كورونا بمحافظة الفيوم

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