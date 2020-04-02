سعر الدولار اليوم الخميس 2-4-2020.. العملة تستقر في ختام تعاملات الأسبوع

الخميس 02/أبريل/2020 - 08:38 ص
سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم في مصر

تشهد أسعار العملات الاجنبية حالة من الاضطراب مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الحالية وعلى راسها الدولار الامريكي بسبب انتشار فيروس كورونا وتأثيره السلبي على اقتصادات الكثير من دول العالم، حيث استقر سعر الدولار اليوم الخميس 2-4-2020، على مستوى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع، و جاءت الاسعار اليوم كالتالى:

سعر الدولار في البنوك المصرية 

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع وسجلسعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار العالمي 

ارتفعت أسعار الدولار مقابل اليورو بنسبة 0.9 بالمائة لتصل إلى 1.0927 دولار، بينما انخفضت أمام الين الياباني بنحو 0.2 بالمائة عند 107.30 ين.

وتراجع الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.5 بالمائة مسجلاً 1.2364 دولار، كما شهد زيادة مقابل العملة السويسرية بنسبة 0.6 بالمائة إلى مستوى 0.9670 فرنك.

وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنحو 0.6 بالمائة إلى مستوى 99.671.


أسعار الدولار اليوم في البنوك:

البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

15.687

15.8176

سعر الدولار في البنك الأهلي

15.68

15.78

سعر الدولار في بنك مصر

15.68

15.78

سعر الدولار في بنك القاهرة

15.68

15.78

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.70

15.80

سعر الدولار في العربي الأفريقي

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك بلوم

15.70

15.80

سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي

15.72

15.80

سعر الدولار في بنك SAIB

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك مصر إيران

15.71

15.81

سعر الدولار في بنك HSBC

15.70

15.80

سعر الدولار في المصرف العربي

15.72

15.82

سعر الدولار في الكويت الوطني

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك عودة

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك المشرق

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

15.70

15.80

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي

15.70

15.80

سعر الدولار في المصرف المتحد

15.70

15.80

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.70

15.80

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

15.70

15.80






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