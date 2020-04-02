"كورونا" يفتك بأمريكا.. حصيلة وفيات الوباء تتجاوز الـ5 آلاف

الخميس 02/أبريل/2020 - 08:44 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

قالت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تخطى حاجز الخمسة آلاف.

 

وأضافت الجامعة الأمريكية، في الحصيلة التي نشرتها، صباح اليوم الخميس، أن عدد الذين تأكدت إصابتهم بالوباء في هذا البلد زاد عن 215 ألف شخص.

 

وقد أحصى المركز التابع للجامعة والمتخصص برصد الوباء محليا وعالميا، قرابة الساعة 02.35 من فجر الخميس بتوقيت غرينيتش، مجموعه 5116 حالة وفاة من أصل 215 ألفا و417 شخصا، تأكدت مخبريا إصابتهم بمرض "كوفيد 19".

 

ويوم الأربعاء الماضي، سجلت الولايات المتحدة، أعلى حصيلة وفيات يومية ناجمة عن الفيروس، بواقع 884 حالة وفاة، بحسب المصدر ذاته.

 

ووبحسب موقع قناة سكاي نيوز عربية، لا تزال إيطاليا تحتفظ بالرقم القياسي لأعلى حصيلة وفيات يومية ناجمة عن الوباء، وهو 969 وفاة سجلت في 27 مارس.

 

وإذا كانت حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا في الولايات المتحدة لا تزال دون تلك المسجلة في إيطاليا وإسبانيا، فإنها تزيد عن حصيلة الوفيات المعلنة رسميا في الصين وهي 3316 وفاة.

 

وكانت الحصيلة اليومية المسجلة مساء الثلاثاء في الولايات المتحدة بلغت بحسب المصدر نفسه 865 حالة وفاة و24 ألفا و743 حالة إصابة.

 

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