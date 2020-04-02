أياكس يعلن رفضه استكمال الدوري الهولندي بسبب كورونا

الخميس 02/أبريل/2020 - 08:45 ص
أياكس
أياكس
وكالات

أعلن مسئولو نادي أياكس الهولندي، عن تعجبهم من موقف الاتحاد الهولندي بإصرارهم على استكمال المسابقة في ظل انتشار فيروس كورونا.


وأبلغ أوفرمارس المدير الرياضي لفريق أياكس صحيفة دي تيلغراف اليومية الهولندية: "لماذا يعتمد الأمر على الأموال وليس صحة الأشخاص في هذا الوقت؟ كنت أتمنى أن يتخذ الاتحاد الهولندي قراراً مستقلاً لكنه يختبئ خلف يويفا".


وكان الاتحاد الهولندي ضمن 55 اتحاداً في أوروبا ناقشوا الخطوات المحتملة القادمة للعبة في القارة بعد التأثير القوي لوباء فيروس كورونا.


وأصدر الاتحاد بياناً قال فيه إنه سيتبع رغبة "يويفا" بمحاولة إكمال الموسم حتى لو يعني ذلك استئناف البطولات في منتصف يونيو (حزيران) والانتهاء في أغسطس (آب).


وقال أوفرمارس: "أجد صعوبة في تفهم ذلك، نحن في هولندا لا نعتمد على إيرادات حقوق البث التلفزيوني مثل إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا وألمانيا".


وأضاف لاعب برشلونة وآرسنال السابق: "أعتقد أنهم تحت ضغط كبير من يويفا بمواصلة اللعب بأي ثمن، أقارن بين الاتحاد الهولندي ويويفا فيما فعله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أسبوع، عندما كان يعتقد أن الاقتصاد أهم من فيروس كورونا".


وتابع: "هناك أكثر من 100 شخص يموتون في هولندا يومياً بسبب فيروس كورونا".


وأشار أوفرمارس إلى أنه يجب إعلان انتهاء موسم الدرجة الأولى.


وقال: "الدوري مات، الحياة أهم كثيراً".


وتوقف الدوري الهولندي الشهر الماضي مع تصدر أياكس حامل اللقب المسابقة متقدماً بفارق الأهداف على ألكمار قبل تسع جولات من النهاية.

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