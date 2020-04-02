تفاصيل تحرير 20 محضراً تموينيا بالدقهلية

الخميس 02/أبريل/2020 - 08:46 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
حررت حملات مكثفة شنتها الأجهزة التنفيذية في محافظة الدقهلية 20 محضرا لضبط الأسعار والتصدي لجشع التجار استهدفت مركز ومدينة ميت غمر .



تأتي الحملة في إطار توجيهات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين وتكليف الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهليه بتنفيذ التعليمات الرئاسية لضبط الأسعار وتوفير السلع للمواطنين.


علي الفور شكل السيد دايره وكيل وزاره التموين بالدقهلية حملات تموين من مفتشي الرقابة التموينية بالمدرية مع المرور على مركز ومدينة ميت غمر .



أسفرت الحملات عن تحرير 20محضر، ما بين ٤ محاضر مواصفات، و١٣ محضر نقص وزن، ومحضر بون، ومحضرين عدم إعلان عن الأسعار.

تحررت المحاضر للعرض على النيابة ومباشرة التحقيقات.

وشدد محافط الدقهلية علي استمرار الحملات والتصدي بكل حسم لكل من تسول له التلاعب بسلع المواطنين.

وعلى صعيد آخر تمكنت الأجهزة التنفيذية بالدقهلية تحت إشراف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية من ضبطنصف طن لحوم ودواجن في حملات بيطرية رادعة علي محلات بيع اللحوم بالسنبلاوين وميت غمر.

وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية شدد علي ضرورة متابعة أسواق اللحوم والأسماك والدواجن ومنتجاتها للحفاظ علي توفير منتجات صحية خالية من المسببات المرضية.

ووجه محافظ الدقهلية بتوقيع العقوبة القانونية لكل من تسول له نفسه الغش او التلاعب بصحة المواطنين.

علي الفور قامت مديرية الطب البيطري بالدقهلية بقيادة الدكتور عبد المنعم المنجي وكيل الطب البيطري بالدقهلية بحملة مكثفة علي محلات اللحوم.



استهدفت الحملة قرى مدينة السنبلاوين برئاسة الدكتور السيد العجوز -رئيس قسم الصحة العامة بالسنبلاوين، وأسفرت الحملة عن ضبط ١٠٠ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر. 

كما قام الدكتور اشرف ألفونس بحملة علي قرية دقادوس بميت غمر أسفرت عن ضبط ٤٠٠ كجم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح المنجى أن حصيلة أعمال حملات الرقابة على اللحوم ومنتجاتها اليوم نصف طن بإجمالي أربعة محاضر تم عرضها عليى النيابة.

واكد وكيل بيطري الدقهلية ان الحملات مستمرة بشكل يومي.


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