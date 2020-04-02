أمريكا تدعو روسيا والسعودية إلى تهدئة أسواق النفط

بعد تصاعد الحرب بين روسيا والسعودية بشأن أسعار النفط ومواجهة الأسعار مزيد من الانخفاض على مستوى العالم واستمرار كلا الجنابين في خفض اسعارهما في ظل تراجع كبير للطلب العالمي أصبح ذلك اكبر مهدد لسوق النفط في ظل فيروس كورونا وتداعياته السلبية.









حثت وزارة الطاقة الأمريكية السعودية وروسيا على تهدئة أسواق النفط بعد زيادة انتاج المملكة من النفط الخام إلى رقم قياسي بلغ أكثر من 12 مليون برميل يوميا رغم تراجع الطلب على النفط بسبب وباء فيروس كورونا.









وأضافت أن وزير الطاقة دان برويليت يجري محادثات مع نظيريه في الدولتين المنتجتين للنفط في محاولة لاستقرار الأسواق.







