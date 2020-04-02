كايلي وكريس جينر تتبرعان بمستلزمات طبية لمواجهة تفشي كورونا

الخميس 02/أبريل/2020 - 08:54 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
تقدمت كريس جينر والدة كيم كارداشيان، وابنتها كايلي جينر، بتبرعات لوجيستية للمساعدة في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الثنائي تقدما بتبرعات تشمل كميات ضخمة من القفازات الطبية، والكمامات لعدد من المستشفيات المعنية باستقبال حالات مصابة بلوس أنجلوس.

وسبق الثنائي، كيم كارداشيان التي تبرعت بصفتها الخاصة ثم تبرعت باسم شركتها لمستحضرات التجميل بمبلغ اجمالي 2 مليون دولار لمحاربة كورونا.

وخلال الاسبوع الماضي كانت قد اعلنت كايلي جينر عن وقف تصنيع كافة المنتجات التابعة لماركتها الخاصة من مستحضرات التجميل.

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