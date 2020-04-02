دوين جونسون يؤكد طرح جزء جديد من فيلم Hobbs & Shaw



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن دوين جونسون أكد الخبر عبر مقطع فيديو قام بنشره عبر حسابه الرسمي على موقع أنستجرام، بإعلانه التحضير لجزء قادم من الفيلم.



وسيعود جونسون في دور الضابط هوبز، الذي ظهر به من قبل في الجزء الأول من الفيلم ومعه النجم جيسون ستيثم في دور، ضابط العمليات البريطاني السابق شو.



كما شارك في بطولة الجزء الأول من الفيلم كل من النجمة البريطانية الشابة فانيسا كيربي، وفي دور الشر النجم إدريس إلبا.



أكد النجم دوين جونسون الشهير بالصخرة، على طرح سلسلة افلام تابعة لفيلم Hobbs & Shaw، المشتق من عالم سباق السيارات الشهير Fast And Furious.