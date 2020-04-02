الكشف عن الوجهة المقبلة لمنبوذ زيدان حال مغادرة ريال مدريد

الخميس 02/أبريل/2020 - 09:01 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
الفجر الرياضي

اقترب الدولي الويلزي جاريث بيل جناح ريال مدريد الإسباني، من الرحيل عن الفريق الملكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

ويعيش جاريث بيل أوقات صعبة في ريال مدريد، وأصبح اللاعب هدفا للعديد من الأندية في الدوري الإنجليزي.


ووفقًا لموقع ‘‘لو10 سبورت‘‘ الفرنسي، فإن هناك فريقان إنجليزيان يسعيان لشراء جاريث بيل جناح ريال مدريد جنبًا إلى جنب مع إيفرتون في الميركاتو الصيفي المقبل.

 

وأوضح الموقع أن توتنهام بقيادة جوزيه مورينيو ومانشستر يونايتد بقيادة أولي جونار سولشاير يسعيان جديًا لضم بيل، وفي الوقت نفسه، يحرص النجم الويلزي على الانضمام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بأي ثمن.

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