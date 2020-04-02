جاستن لونج يعلن إصابته بفيروس كورونا

الخميس 02/أبريل/2020 - 08:55 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد


أعلن نجم هوليوود الشاب جاستن لونج اصابته بفيروس كورونا عبر بث حي من خلال برانمجه الذي يبث عبر الانترنت Life is Short.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن لونج أعلن الخبر لمتابعي برنامجه، وأكد على ان شقيقه ايضا قد اصيب بالفيروس هو وصديقته ماجي، ولكنهم عاجزين عن القيام بالتحليل اللازم للتأكد.

ونقلت الصحيفة جانب مما قاله جاستن في الحلقة الاخيرة من برنامجه، حيث أكد على اصابته بالفيروس هو وشقيقه وعدد من افراد اسرته.

وقال لا يمكننا القيام بالاختبار للتأكد لاننا لسنا في مراحل متقدمة من الاصابة وهذه التحاليل يتم تخصيصها حاليا للمصابين بشكل قوي.

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