كيم كارداشيان تخصص جهود مصنعها لأدوات التجميل في اكتشاف علاج لكورونا



وفي حوار لها مع برنامج The View قالت كيم أن عملية تصنيع مستحضرات التجميل الخاصة بماركتها توقفت، وقررت تخصيص ما لديها من امكانيات لصالح المجهودات الطبية.



ذلك بعد أن سبق وأعلنت كيم كارداشيان عن تبرعها بملبغ مليوني دولار لصالح المجهودات الطبية في محاربة فيروس كورونا المستجد.



وكانت قد شهدت الولايات المتحدة خلال الاسبوع الجاري تضاعف عدد الحالات المصابة بالفيروس، وتخطي عدد الحالات الإجمالي بها لـ 140 ألف حالة.



أعلنت نجمة تليفزيون الواقع عن تخصيصها لجهود الكيميائيين بمصنعها لصالح ابحاث اكتشاف علاج لفيروس كورونا المتفشي بعد تضاعف عدد المصابين به في الولايات المتحدة حتى الآن.