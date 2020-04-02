إسرائيل تسجل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الوفيات في البلاد بفيروس كورونا إلى 31 حالة، بعد تسجيل 5 وفيات جديدة، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

وأعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية، أمس الأربعاء، ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى 5591 بينهم 97 إصاباتهم خطيرة، فضلا عن ارتفاع عدد الوفيات إلى 21 حالة.

وفي بيان لوزارة الصحة الإسرائيلية، قال فيه إن عدد المصابين بلغ 5591 إصابة بينهم 97 في حالة حرجة و118 في حالة متوسطة، والباقون في حالة طفيفة، مشيرة إلى شفاء 226 إسرائيليا من الفيروس، ولفتت إلى وفاة 21 حتى الآن بسبب كورونا الجديد.

وأضافت الصحة الإسرائيلية، أن 637 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات و3062 يتلقون العلاج في منازلهم و689 في فنادق مخصصة للعلاج.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن الإصابات تتركز في تجمعات المتدينين الإسرائيليين في القدس الغربية ومدينة بني براك، شمالي البلاد.

ويذكر أن أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن نتيجة فحوصاته بشأن إصابته بفيروس كورونا، سلبية.

وأصدر المكتب بيانا، مساء الإثنين، جاء فيه أن "نتائج الفحوصات التي أجراها بنيامين نتنياهو، وعائلته، والطاقم المقرب منه تشير إلى أنهم لم يصابوا بفيروس كورونا".