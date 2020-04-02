مفاجأة.. مطالب أحمد فتحي للموافقة على الانضمام إلى الزمالك

أعلن أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي الأهلي أمس الأربعاء رسميا اتخاذه قرار بالرحيل عن صفوف النادي الأحمر وخوض تجربة جديدة مع نادي أخر.

ودخل نادي الزمالك في مفاوضات مع أحمد فتحي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم مركز الظهير الأيمن في الفريق.

وطلب أحمد فتحي من نادي الزمالك التوقيع على عقد مدته 3 مواسم قادمة مقابل 20 مليون جنية في الموسم الواحد بالاضافه إلى الحصول على قيمة عقده في أول موسمين قبل التوقيع.

وحتى الآن يصبح أحمد فتحي أقرب للانضمام لصفوف نادي بيراميدز في نهاية الموسم الجاري بسبب العرض الضخم المقدم من النادي.