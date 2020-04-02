غدًا.. عرض حفل كارمن سليمان وشرنوبي ومسرحية أين أشباحي أون لاين

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تحيي الفنانة كارمن سليمان والفنان محمد الشرنوبي حفلاً غنائيًا غدًا فى التاسعة مساءً،على وزارة الثقافة باليوتيوب.



ويشتمل الحفل على مجموعة متميزة من أغاني كارمن سليمان منها"حضن دافئ "، "بصاتك"،"لما تشوفك عيني"،"لازم تغيب"،"قلبي يدق"،كما يقدم محمد الشرنوبي خلل الحفل أغاني رائعة منها"حتة من الخيال"،"تخونوه" للعندليب عبد الحليم حافظ، وأغنية " خايف أقول اللي في قلبى" ،"صبح الصباح" للشاعر أيمن بهجت قمر،وفي نهاية الحفل يقدم ديو مع كارمن وذلك ضمن عروض المبادرة الإلكترونية خليك فى البيت، الثقافة بين إيديك.



وتبث القناة بعد الحفل مسرحية "أين أشباحي" إنتاج طلبة الدفعة الثالثة لقسم التمثيل باستوديو مسرح مركز الإبداع الفني، التابع لصندوق التنمية الثقافية، تصميم محمد مصطفى وضياء شفيق، والإشراف الفني للمخرج خالد جلال.



وتدور المسرحية في إطار استعراضي يتخلله العديد من المواقف الكوميدية حول مجموعة من أفراد الأمن،يعملون في قصر مسكون بالأشباح فتصيبهم حالة كبيرة من الرعب فور معرفتهم بذلك، و يبدأ العرض بثلاثة من حراس الأمن‮ ‬يتسلمون عملهم في‮ ‬أحد القصور القديمة ويلتقون بصاحب القصر فيطلب منهم‮ ‬ألا‮ ‬يقتنعوا بكلام الناس عن الأشباح الموجودة ويقوم بالحديث عن جدته نازلي‮ ‬التي‮ ‬احترقت في‮ ‬أحد الاحتفالات التي‮ قامت من قبل، فأدى ذلك إلى‮ ‬احتراق المعازيم وكل ‬من كان في‮ ‬الاحتفال؛ ويحدد صاحب القصر لحراس الأمن ‬أماكن‮ ‬لكي يكون كل منهم مسئولاً عن مكانه ليتلقوا بالأشباح التي‮ ‬تظهر أكثر من مرة في‮ ‬القصر ليكملوا احتفالهم الذي‮ ‬حرموا من تكملته من قبل.