سلاح جديد لبرشلونة في الميركاتو الصيفي

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة سوف يعتمد سلاح جديد في الصيف المقبل من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي.





وأوضحت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة سيكون سلاحه الأهم من أجل إنجاز هذه الصفقات هو الصبر والحكمة.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة مطمئن بالنسبة لهذا الموضوع لأن مقربين من لاوتارو أبلغوا النادي بأن إنتقاله إليه سيكون الأولوية هذا الصيف.





وذكرت الصحيفة الإسبانية أنه من المعروف أن نيمار يرغب في العودة إلى الكامب نو هذا الصيف بعد أن كان الأمر قريب في الصيف الماضي.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة سيتعامل بالكثير من الصبر والحكمة في مفاوضاته من أجل التعاقد مع اللاعبين لكي تتم العملية بأفضل طريقة ممكنة.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من أسعار اللاعبين الكبيرة إلا أن النادي يملك خيارات عديدة لكي تدخل ضمن عمليات النقل مثل أنطوان جريزمان وفيليب كوتينيو وعثمان ديمبيلي أو من خلال الحصول على الأموال من بيع هؤلاء اللاعبين لأندية أخرى بالإضافة للاعبين آخرين مثل مارتين برايثوايت ونيلسون سيميدو وصامويل أومتيتي.