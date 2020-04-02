الفلبين تعلن وفاة سفيرتها لدى لبنان بفيروس كورونا

الخميس 02/أبريل/2020 - 09:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الفلبينية، صباح اليوم الخميس، وفاة سفيرتها لدى لبنان بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

 

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الفلبينية، إصابة رئيس أركان الجيش الفلبيني بفيروس كورونا المستجد، مما دفع وزير الدفاع بالبلاد إلى الخضوع للحجر الذاتي بعد مخالطته.

 

وكان وزير الدفاع الفلبيني ديلفين لورينزانا، قال إنه سيخضع إلى الحجر الصحي المنزلي، الجمعة، بعد أن كان في اجتماعين أخيرين مع الجنرال فيليمون سانتوس جونيور، الذي كشف عن إصابته بالفيروس. وقال الاثنان إنهما في حالة جيدة.

 

وعقد لورينزانا وسانتوس اجتماعات في الأسابيع الأخيرة مع الرئيس رودريغو دوتيرتي، الذي قال مساعدوه إن نتائج اختبار الكشف عن فيروس كورونا التي خضع لها قبل أسبوعين جاءت سلبية.

 

و ينتشر الفيروس بين الناس عادةً من خلال السعال والعطس أو ملامسة شخص لشخص مصاب أو لمس سطح مصاب ثم الفم أو الأنف أو العينين. للحماية من العدوى، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باتباع ممارسات النظافة الشخصية الأساسية، مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وشرب السوائل بكثرة، وتغطية الأنف والفم بمنديل أو بكوعك عند السعال، والبقاء في المنزل إذا كنت تشعر بالمرض.

 

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