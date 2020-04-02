حسن الرداد يستأنف تصوير "شاهد عيان" بعد توقفه بسبب كورونا

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عاد أبطال مسلسل "شاهد عيان" لاستئناف التصوير، بعد توقفه لفترة بسبب الاجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا بشكل أكبر.



ويجسد حسن الرداد خلال الأحداث شخصية ظابط تحدث له مشاكل كثيرة، وتقلب حياته رأسًا على عقب، ويحمل المسلسل العديد من المفاجآت.



مسلسل "شاهد عيان" بطولة حسن الرداد،هنا شيحة،بسمة،وليد فواز، محمد لطفي،وهو من إخراج محمد حماقي، وتدور أحداثه فى إطار أكشن رومانسي.





وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال حسن الرداد الدرامية مسلسل "الزوجة 18"، وهو بطولة ناهد السباعي،محمود البزاوي،شيماء سيف، سلوى خطاب،من تأليف ورشة كتابة محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، إخراج مصطفى فكري،وجسّد حسن الرداد خلاله شخصية رجل زير نساء،يقع في العديد من المشاكل بسبب علاقاته النسائية الكثيرة، وتكثر زيجاته حتى تصل إلى رقم 18.



الجدير بالذكر أن حسن الرداد شارك مؤخرًا في موسم الرياض بمسرحية "لوكاندة الأوباش"، وهي من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكي، وشارك فى بطولتها ماجد المصري، سعد الصغير، بدرية طلبة،مايا دياب،هالة فاخر، أوس وأوس،حمدي الميرغني،إنجي علي،حسن عبد الفتاح.





