أحمد الشامي: "أنا وديجا وقفنا تحية لكل الأطباء والمساعدين"

الخميس 02/أبريل/2020 - 09:50 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شارك الفنان أحمد الشامي، جمهوره بمقطع فيديو جديد له برفقة ابنته، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق أحمد، على مقطع الفيديو قائلًا:"انا وديچا وقفنا تحية لكل الاطباء والمساعدين وكل من يعمل بالصحة المصرية وعلي رأسهم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بس ديچا بعد ما خلصنا تسقيف سألتني سؤال ذكي جدًا هو فين الدكتور ؟؟؟".

ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"ربنا يخليهالك ويحفظهالك يارب" وأضاف آخر"بسم الله ماشاءالله"، وفي السياق ذاته تابع الفنان محمد نور قائلًا:"ماشاءالله رربنا يحرسها من كل شر الله اكبر".

يذكر أن أحمد الشامي، يواصل تصوير مسلسله الجديد"فرصة تانية"، الذي يشارك به خلال رمضان القادم، ويجسد خلاله شخية محامي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين من أبرزهم ياسمين عبد العزيز وأحمد مجدي.

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وزيرة الصحة لصحة المصرية

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