أسعار الخضراوات اليوم الخميس 2-4-2020 في سوق العبور

الخميس 02/أبريل/2020 - 09:22 ص
اسعار الخضراوات اليوم
اسعار الخضراوات اليوم
أسعار الخضراوات اليوم

 في ظل ارتفاع معدلات الطلب على الاصناف المختلفة من الخضراوات خلال الفترة الحالية بسبب انتشار فيروس كورنا في محافظات الجمهورية والتزام الكثير من المواطنين منازلهم شهدت أسعار بعض هذه الأصناف حالة من الارتفاع نتيجة للتكالب عليها ومن اهمها الليمون والبرتقال نظرا لاهيتهم في الحصول على فيتامين سي.

 أسعار الخضراوات في سوق العبور
سجل سعر البصل 6 جنيهًا، وسجل سعر البطاطس 5.5 جنيهًا، وسجل سعر الكوسة 6 جنيهًا، وسجل سعر الفاصوليا 16 جنيها، بينما سجل سعر الطماطم 7 جنيه، وسجل سعر الفلفل الرومي 13 جنيها، وسجل سعر البصل الأحمر 11 جنيها.

وسجل سعر الثوم ما بين 8 إلى 11 جنيها، فيما سجل البصل الأبيض سجل 9 جنيه، وسجل سعر البسلة 8.5 جنيها، بينما سجل سعر الباذنجان العروس 10 جنيها، وسجل سعر الباذنجان الرومي 6 جنيهًا، وسجل سعر الجزر 5.5 جنيها، بينما سجل سعر الفلفل الألوان 30 جنيها، وسجل الملوخية 10 جنيهًا.

وسجل سعر السبانخ 10 جنيها، وسجل سعر ورق العنب 50 جنيها، بينما سجل سعر القرنبيط 8 جنيهات للواحدة، وسجل سعر البروكلي 10 جنيهات، وفيما سجل سعر الكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، وسجل سعر الليمون 12 جنيهات.



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