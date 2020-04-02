عمان تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة العمانية، صباح اليوم الخميس، 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 231، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة الصحة العمانية، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا لمواطن عماني يبلغ من العمر 72 عامًا، كما سجلت 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الاصابات بالفيروس في البلاد إلى 179 حالة.

وفي بيان لوزارة الصحة العمانية، قال فيه إن 29 حالة تماثلت للشفاء، ودعت الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

وفي لبنان ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا، الاثنين، إلى 446 حالة، بعد تسجيل 8 إصابات جديدة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 11.



