نجم التانجو: مارادونا فوق كل شيء بالأرجنتين

تحدث سانتياجو أسكاسيبار نجم منتخب الأرجنتين السابق، عن تجاهله لوجهة نظر والدته عندما كان في الـ13 من عمره وإصراره على رسم صورة مواطنه الأسطورة الكروية دييغو مارادونا كوشم على ربلة الساق (عضلة السمانة).





وأوضح أسكاسيبار (23 عاماً)، في مقابلة نشرتها مجلة شبورت بيلد الألمانية اليوم الأربعاء: "دييغو (مارادونا) فوق كل شيء في الأرجنتين".





وأشار إلى أن والده أشاد بفكرة هذه الصورة، وقال أسكاسيبار: "والدي من مشجعي مارادونا ورأى أن رسم الصورة أمر رائع، والدتي كانت ضد ذلك، ولكنني فعلتها على أي حال".





وأكد أسكاسيبار أن مارادونا نفسه شكره علناً على هذا الوشم.





وكان أسكاسيبار، الذي خاض 4 مباريات مع المنتخب الأرجنتيني، انتقل لهيرتا برلين قادماً من شتوتغارت.





وأوضح أسكاسيبار: "أحلم باللعب في خط وسط المنتخب الأرجنتيني خلف ليونيل ميسي".





وأكد أسكاسيبار أنه لا يمكن عقد مقارنة بين مارادونا وميسي موضحاً أنا كلاً منهما هو الأفضل في حقبته.





وأضاف: "بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) القادمة ستقام في الأرجنتين، المشاركة في البطولة سيكون حلماً تحقق".





وتستضيف الأرجنتين وكولومبيا فعاليات النسخة المقبلة من كوبا أمريكا بالتنظيم المشترك فيما بينهما، وكان مقرراً أن تقام هذه النسخة من 12 يونيو (حزيران) إلى 12 يوليو (تموز) المقبلين لكنها تأجلت للعام المقبل بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد عالمياً.