محمد عز خارج الموسم الرمضاني 2020

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أعلن الفنان محمد عز، انه خارج السباق الرمضاني 2020، من خلال نشؤ صورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق محمد، على الصورة قائلًا:"كنت مستني يمكن يحصل في الامور امور بس بما اننا في حظر فاهقولكم خبر انا شخصيا مش حابه ان شاء الله انتظرونى في رمضان ٢٠٢١ ان كان لينا عمر عشان رمضان ٢٠٢٠ انا مش جى كان نفسي اكون معاكم زى كل سنه بس مفيش نصيب ".



يذكر أن آخر أعمال محمد عز، مسلسل "بنات موسى"، وتدور أحداثة في إطار اجتماعي، وشارك في بطولتة عدد كبير من الفنانين منهم الفنانة وفاء عامر وصبري فواز ومصطفى عبد السلام.