أسواق كفرالشيخ تلتزم بالحظر.. والمسئولون: حملات لضبط المحتكرين

التزمت جميع الواحدت المحلية بكفر الشيخ، بتطبيق قرار اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بتعطيل أسواق المواشي والأسواق الأسبوعية كافة، لمنع الازدحام بين المواطنين، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".





وكثفت الوحدات المحلية حملاتها بالتعاون مع القوات الأمنية للقضاء على أي خروقات للقرار، وإنهاء أي محاولة لإقامة سوق أسبوعي.

ومن ناحيته، أكد اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أنه تم منع إقامة 4 أسواق تقام على مدار الأسبوع داخل المدينة منهم سوق المواشي يقام كل خميس.





وأضاف أنه تم منع الأسواق الأسبوعية التي تقام في القري، وتكثيف الحملات من أجل عدم المخالفة.

وتابع في تصريحات إلى "الفجر"، أن منع الأسواق الأسبوعية لم يحدث أي مشكلة تذكر، وذلك لوجود منافذ دائمة للقوات المسلحة وأيضا لوزارة الزراعة تبيع كافة السلع الغذائية، فضلا عن وجود الأسواق اليومية والتي تشهد ازدحاما أقل بكثير من مثيلاتها الأسبوعية.





ونفى إحداث أزمة لغلق سوق المواشي لتوافر اللحوم بكافة المنافذ.

وفي السياق ذاته، أعلنت المهندسة عايدة ماضي، رئيسة مركز ومدينة سيدي سالم، حظر إقامة السوق الأسبوعي بشالما البلد التابعة للوحدة المحلية بمنشأة عباس، ومنع الباعة من فرش وتجهيز الفروشات، في إطار خطة المحافظة ملواجهة كورونا ومنع التجمعات، وغلق وتعليق العمل مؤقتًا بالأسواق كافة.





وبدوره أكد علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، أن غلق الأسواق لم يحدث أي أزمة لوجود العديد من المنافذ وأيضا إطلاق مبادرة " مبادرة أهل الخير الي أهالينا " والتي نظمتها مؤسسة الشباب للتنمية المستدامة لدعم وتوفير جميع السلع الغذائية المدعمة.



