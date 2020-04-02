أسواق كفرالشيخ تلتزم بالحظر.. والمسئولون: حملات لضبط المحتكرين
الخميس 02/أبريل/2020 - 09:57 ص
عمرو الشامي
التزمت جميع الواحدت المحلية بكفر الشيخ، بتطبيق قرار اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بتعطيل أسواق المواشي والأسواق الأسبوعية كافة، لمنع الازدحام بين المواطنين، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".
وكثفت الوحدات المحلية حملاتها بالتعاون مع القوات الأمنية للقضاء على أي خروقات للقرار، وإنهاء أي محاولة لإقامة سوق أسبوعي.
ومن ناحيته، أكد اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أنه تم منع إقامة 4 أسواق تقام على مدار الأسبوع داخل المدينة منهم سوق المواشي يقام كل خميس.
وأضاف أنه تم منع الأسواق الأسبوعية التي تقام في القري، وتكثيف الحملات من أجل عدم المخالفة.
وتابع في تصريحات إلى "الفجر"، أن منع الأسواق الأسبوعية لم يحدث أي مشكلة تذكر، وذلك لوجود منافذ دائمة للقوات المسلحة وأيضا لوزارة الزراعة تبيع كافة السلع الغذائية، فضلا عن وجود الأسواق اليومية والتي تشهد ازدحاما أقل بكثير من مثيلاتها الأسبوعية.
ونفى إحداث أزمة لغلق سوق المواشي لتوافر اللحوم بكافة المنافذ.
وفي السياق ذاته، أعلنت المهندسة عايدة ماضي، رئيسة مركز ومدينة سيدي سالم، حظر إقامة السوق الأسبوعي بشالما البلد التابعة للوحدة المحلية بمنشأة عباس، ومنع الباعة من فرش وتجهيز الفروشات، في إطار خطة المحافظة ملواجهة كورونا ومنع التجمعات، وغلق وتعليق العمل مؤقتًا بالأسواق كافة.
وبدوره أكد علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، أن غلق الأسواق لم يحدث أي أزمة لوجود العديد من المنافذ وأيضا إطلاق مبادرة " مبادرة أهل الخير الي أهالينا " والتي نظمتها مؤسسة الشباب للتنمية المستدامة لدعم وتوفير جميع السلع الغذائية المدعمة.
ونوه بأن ذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطرى والوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، حيث تم توفير جميع السلع الغذائية والتموينية وبأرخص الأسعار لتخفيف العبء عن المواطنين،
وأكد أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، في تصريحات إلى "الفجر"، أنه تم الالتزام التام بغلق الأسواق الأسبوعية، والسماح بالأسواق اليومية، فضلا عن توفير منافذ بيع متحركة بشكل مستمر لسد العجز إن وجد، كما تم التواصل مع "الجزارين" من أجل عدم رفع الأسواق نتيجة منع أسواق الماشية.
من جانب آخر، أوضح المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، في تصريحات إلى "الفجر" أن جميع السلع متوفرة في جميع المنافذ، ولم تحدث أزمة في أي سلعة، لافتا أنه يوجد تنسيق كامل مع رؤساء المدن والغرفة التجارية والمديرية، لتطبيق قرار المحافظ الخاص بالأسواق علي أكمل وجه لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا